Вперше за 2 роки Шольц планує провести розмову з Путіним по телефону, – Die Zeit

Канцлер Німеччини Олаф Шольц може поговорити з Путіним вперше за час повномасштабної війни в Україні. Розмова запланована напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді.

Олаф Шольц не розмовляв із російським лідером Владіміром Путіним майже 2 роки. Він може стати першим главою уряду країн-союзниць України, який порушить мовчанку із Росією.

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Остання розмова була в грудні 2022 року

Канцлер Олаф Шольц планує безпосередньо зв'язатися з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляють джерела німецького видання, проте офіційної інформації поки немає.

Востаннє Шольц розмовляв із Путіним в грудні 2022 року. Президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також востаннє безпосередньо спілкувалися з Путіним у 2022 році.

Водночас ситуація на фронті в Україні залишається напруженою. Найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, де відбулося 43 штурмові та наступальні дії агресора, з яких понад 20 атак було відбито поблизу Селидового.