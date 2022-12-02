Відповідь у самій Німеччині: політолог пояснив, навіщо Шольц дзвонив Путіну

Олаф Шольц та Владімір Путін 2 грудня поговорили телефоном. До телефонної розмови з диктатором канцлера Німеччини могли спонукати певні настрої у його країні.

Таку думку 24 каналу висловив політолог Валерій Димов. Під час телефонних переговорів, які тривали годину, Шольц обговорив з Путіним агресивну війну Росії проти України.

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Що спонукало Шольца подзвонити Путіну

Як зазначив Димов, телефонуючи у Москву, Олаф Шольц навряд чи ставив собі за мету просто перевірити, чи живий російський диктатор. Причини розмови були зовсім іншими.

Відповідь – у самій Німеччині. Насправді там бажання миру, мирних переговорів чи якихось "мирних рішень" домінує над затягуванням війни,

– сказав політолог.

Як зазначив Димов, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну додзвонитися у Кремль було не так просто. Путін відповідав на дзвінки лише тих, хто демонстрував до нього певну лояльність. Зараз же через воєнні поразки Росії ситуація змінилася.

У Німеччині хочуть швидше розв'язати проблеми за рахунок України

Попри те, що Німеччина активно підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії, німці не сприймають цю війну так гостро, як українці. За словами Димова, українці раніше теж не надто переймалися конфліктами, які відбувалися в інших країнах. До того ж німці відчувають на собі економічні наслідки війни.

У Німеччині є велика частина людей, які хотіли б швидше отримати розв'язання проблем за рахунок України. Вони погоджуються, що сторонам треба домовлятися на певних умовах. Зокрема, для того, аби у Німеччині припинилася інфляція, яка досягла рекордних показників з 1982 року,

– сказав Димов.

У кожній країні є сили, які хочуть переговорів України з Росією

Він додав, що у кожній з європейських країн є певні проросійські політичні сили, які спекулюють на труднощах, що виникли в Європі через російську агресію проти України. Зокрема, такі приклади є у наступних країнах:

Чехії;

Словаччині, де можуть відбутися дострокові парламентські вибори;

Франції. Політолог нагадав, що у другому турі президентських виборів у Франції навесні 2022 року проросійська політикиня Марін Ле Пен набрала рекордні 41,5% голосів виборців.

"Тези про необхідність переговорів між Україною та Росією існують і у виборців, і в політичних сил, і тим паче у політичних спекулянтів", – сказав Димов.

Чому переговори Шольца з Путіним не становлять загрози

За словами політолога, важко вгадати, що саме має на думці Олаф Шольц. Втім, як зазначив Димов, ті політики, які хочуть і надалі залишатися біля політичного керма країни, мають дослухатися до настроїв своїх виборців.

Політики бачать, що більшість громадян виступають за те, аби підтримувати Україну і засуджувати Росію. Тому нічого страшного у таких переговорах немає,

– додав політолог.

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Про що Шольц говорив з Путіним: коротко