Шольц поговорив з Путіним: він закликав його до миру з Україною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив із Владіміром Путіним. Це була перша розмова за тривалий час.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів розмову із російським президентом. Про це пише 24 Канал із посиланням на SZ.

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Розмова тривала майже годину

Розмова між політиками тривала доволі довго, а саме майже годину. Ця розмова стала першою за два роки.

Раніше канцлер Німеччини кілька разів наголошував, що готовий говорити з Путіним про можливі шляхи припинення війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали про плани Шольца та Путіна провести таку розмову. Стало відомо, що під час розмови із Володимиром Путіним канцлер Німеччини закликав його до миру із Україною. Також він заявив, що Німеччина буде підтримувати нашу державу стільки, скільки це буде потрібно.

Шольц засудив війну РФ проти України, а також закликав Путіна припинити її та вивести війська.

Одне із західних видань відзначило, що розмова відбудеться в критичний момент для України, оскільки країна готується до третьої зими під атакою з боку Росії, при цьому значна частина енергетичної інфраструктури країни пошкоджена або зруйнована.

Остання телефонна розмова між ними обома була ще у грудні 2022 року. Відтоді жодної інформації про їхні контакти не було.

Раніше Олаф Шольц говорив про бажання провести розмову з російським президентом Владіміра Путіна. За словами німецького канцлера, це може статися вже "незабаром". ЦЕ він говорив 11 листопада, тобто за кілька днів до того, як з'явилась інформація про те, що вони поговорили.

Тоді він також підкреслив, що ця ситуація із можливою розмовою з Путіним також має бути обговорена з Україною.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вчергове підтвердив своє небажання передавати Україні далекобійні ракети Taurus. Він висловив побоювання щодо потенційної "ескалації" та висловився щодо допомоги Києву загалом.

Він вкотре виступив проти того, щоб зброя, яку надає Берлін, била вглиб російської території. Канцлер вкотре наголосив, що не змінить своєї позиції щодо постачання крилатих ракет з Німеччини та додав, що навіть пишається своїм рішенням.