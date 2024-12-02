Він усе задумав ще 2 роки тому, – Шольц знову спробував виправдати свій дзвінок Путіну

У понеділок, 2 грудня, Олаф Шольц відвідав Київ і зустрівся із президентом Зеленським. Під час спільної пресконференції канцлер Німеччини намагався пояснити, навіщо він телефонував Путіну.

15 листопада вперше за 2,5 роки Олаф Шольц подзвонив Владіміру Путіну. Президент Зеленський знав про наміри канцлера і радив цього не робити, передає 24 Канал.

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Шольц пригадав, як твердо розмовляв із Путіним

Німецького політика спитали, як він міг говорити з людиною, яка почала війну. Шольц зауважив, що на це запитання відповісти нескладно. Із диктатором потрібно говорити "із чіткою позицією, чіткою мовою і чіткими фактами про те, що ми зробимо".

За словами канцлера, він із Путіним обмінялися поглядами щодо подальшого розвитку війни в Україні. Шольц заявив у розмові з очільником Кремля, що Україна має право бути суверенною державою і членом ЄС. Росія, натомість, мусить припинити війну і вивести свої війська. Водночас позиція диктатора відрізняється від тої, яку висловив німець. Попри це, Шольц вважає, що цей діалог був потрібен для того, аби чітко висловити своє бачення ситуації.

Шольц пригадав, що мав довгу розмову із Путіним у Москві ще до повномаштабного вторгнення. І тоді лідери мали розбіжності із багатьох питань.

І як я розумію, почати цю війну вирішили ще за два роки до початку, але після того – на це спрямовано працювали,

– наголосив канцлер.

Він заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно. І додав, що Берлін "стоїть на позиції, що не може бути жодних рішень про Україну без українців".

До слова, Шольц оголосив про передачу нової партії військової допомоги на 650 мільйонів євро.