Чому Шольц виступив проти збільшення військової допомоги Україні

Німецький канцлер Олаф Шольц не підтримав пропозицію міністрів про надання Україні додаткових 3 мільярдів євро. За даними західних ЗМІ, підготовку до надання коштів призупинили через вказівку Шольца.

Експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв пояснив 24 Каналу, що ситуація з виділенням допомоги напряму пов'язана з виборами. Звідси випливає така разюча зміна риторики канцлера Німеччини.

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Шольц готується до виборів

У 2025 році Німеччина переобиратиме канцлера, тому політики намагаються говорити те, що хочуть виборці. Можна згадати президентські вибори у США, коли Джозеф Байден також заявляв про невизначеність та неготовність ухвалювати довготривалі стратегії для підтримки України.

Зараз Шольц, на тлі більш рішучого та радикального Фрідріха Мерца, намагається "загравати" з тією частиною німецького суспільства, яка дійсно хоче м'якої зовнішньої політики. Шольц намагається подобатися людям, які прагнуть канцлера більш залученого до внутрішніх питань та більш економного.

Такими рисами Шольц славився ще до того, як прийшов у велику німецьку політику. Тому такі заяви й зміна риторики пов'язані виключно з виборами, які наближаються,

– зауважив Олександр Краєв.

Що думають німці

Пересічний німецький виборець не до кінця розуміє природу російсько-української війни й глибину всього конфлікту. У більшості він підтримуватиме мирні переговори та припинення вогню. На жаль, німці не повністю усвідомлюють, що Україна бореться за своє існування як етносу, нації та держави.

Вони вірять, що з росіянами можна помиритись, і хочуть, щоб Україна почала це робити. А щодо Шольца, то я б назвав його "тим, хто розуміє Москву". Він нібито ставить себе на їхнє місце та намагається усвідомити, чомусь росіяни так поводяться,

– підкреслив Олександр Краєв.

Це не "відбілює" Шольца, але показує, що він не стільки підіграє Москві, скільки власною нерішучістю та бажанням всіх зрозуміти дає Кремлю карт-бланш на продовження агресії.

До слова, у листопаді 2024 року Олаф Шольц вперше за тривалий час провів телефонну розмову з Владіміром Путіним. У ній він засудив дії Росії, закликав Путіна до миру та виведення військ. Розмова тривала близько години.