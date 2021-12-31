Шольц у своєму першому новорічному привітанні згадав про Україну

Німецький канцлер Олаф Шольц записав перше новорічне привітання на посаді канцлера. У ньому заявив, що загроза російського вторгнення в Україну приносить для Європи нові виклики.

У частині промови, яка стосувалася зовнішньої політики країни, Шольц виступив за "суверенну, єдину сильну Європу".

Читайте також У 2022 році Німеччина очолить групу послів G7 в Україні

У новорічному вітанні Шольц згадав Україну

Новий канцлер Німеччини у новорічному привітанні нагадав, що трансатлантична співпраця має важливе значення для безпеки в Європі та за її межами.

Що стосується України, то зараз ми зіштовхуємося з новими викликами,

– зазначив Шольц.

Через побоювання Заходу, що Росія може напасти на Україну, політик наголосив, що "непорушність кордонів є цінним активом та не підлягає обговоренню".

Головування Німеччини у групі послів G7

Канцлер також нагадав, що з 1 січня 2022 року У Німеччина очолить групу послів G7 в Україні.

"Ми використовуємо наше головування для того, аби цей клуб держав перетворився на флагман кліматично нейтрального господарювання та справедливого світу", – додав політик.

До слова, досі голосувало посольство Великої Британії.

Цікаво – роль послів "Великої сімки" у виборі голови САП: дивіться відео