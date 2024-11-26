"Не була приємною": Шольц розповів про свою розмову з Путіним

Цього місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше з 2022 року провів телефонну розмову з Владіміром Путіним. В інтерв’ю ZDF він описав бесіду як неприємну, адже аргументи Путіна не змінилися.

Розмова була подібною до попередніх, що відбувалися після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZDF.

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Якою була розмова Шольца з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів журналістам про свою розмову з Путіним. За його словами, ця розмова була не з приємних.

"Це було відповідально та необхідно. Як ви знаєте, я зустрічався з ним перед війною і висловив йому свою думку, а також дуже чітко дав зрозуміти, що все, що він пізніше представив як причини війни, не відповідає дійсності. Я говорив з ним телефоном знову і знову до кінця 2022 року, і ці розмови ніколи не були приємними. Цього разу розмова також не була приємною. Але треба говорити, навіть для того, щоб це почути", – заявив Шольц.

Шольц також зауважив, що дехто сподівається на швидке досягнення миру завдяки простому телефонному дзвінку. Однак, за його словами, це ілюзія. Путін не зійшов зі своїх позицій ані на крок.

Всі аргументи фактично повторилися знову. І для мене було зрозуміло, що я також повинен повторити свої. Тобто, Путін, не чекайте, що ми зменшимо нашу підтримку. Ви повинні знайти вихід з цієї війни. Ви повинні припинити свої атаки та вивести свої війська,

– додав Шольц.

Нагадаємо, як припускають аналітики, Путін був радий дзвінку від Шольца, оскільки розуміє його слабкості через свій досвід у Німеччині.