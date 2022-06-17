Шольц відповів, коли з Росії можуть зняти санкції через війну в Україні

Поки Володимир Зеленський закликає весь світ посилити санкції проти Росії, високопосадовці інших держав розмірковують над їхнім зняттям. Наприклад, Олаф Шольц.

Канцлер Німеччини в інтерв'ю розповів, за яких умов з Росії можна буде зняти санкції. Він підкреслив, що це можна буде зробити лише за умов досягнення справедливої угоди з нашою державою.

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Україна сама вирішуватиме, чи знімати санкції

Санкції, які були ведені, залишаться чинними доти, доки не буде досягнуто справедливої угоди з Україною,

– підкреслив Шольц.

Він зауважив, що саме офіційний Київ вирішуватиме, які умови вважатиме справедливими для себе. Натомість жоден політик в Європі не матиме на це впливу та не намагатиметься нав'язати нашій державі власне бачення ситуації.

Водночас канцлер Німеччини підкреслив, що в його країні не пробачать незаконну анексію півострова Крим. А все тому, що Росія своїми діями грубо та відверто порушила міжнародне право.

Шольц заперечує вагання у наданні зброї

Цікаво, що Олаф Шольц в інтерв'ю вирішив заперечити тезу про те, що він вагався з наданням Україні важкого озброєння. Нагадаємо, що саме за це його жорстко критикували, а потуги Німеччини взагалі порівнювали з равликом.

Немає сенсу щось робити лише тому, що хтось кричить, чи не робити щось, бо хтось кричить,

– додав він.

Шольц напередодні відвідав Україну

Нагадаємо, що 16 червня Олаф Шольц, Еммануель Макрон і Маріо Драгі прибули до України. Про це зранку того дня повідомило видання Rai News. Також у мережі з'явились фото, на яких можна побачити, що високопосадовці їхали до нашої держави у поїзді Укрзалізниці.

Це був їхній перший візит до нашої держави після 24 лютого. Дня, коли Росія повномасштабного вторгнулась на територію України.

Невдовзі політиків побачили на вокзалі у Києві. З'явилась інформація про те, що вони повинні зустрітись у цей день з Володимиром Зеленським. Але спочатку у них була запланована інша поїздка.

Власне, до трійки лідерів долучився президент Румунії Клаус Йоганніс, котрий теж приїхав до Києва. Усі вони вирушили до звільненого наприкінці березня від російських загарбників Ірпеня. Це вони зробили для того, щоб на власні очі побачити наслідки "русского міра".

Пізніше високопосадовці прибули до Маріїнського палацу, щоб зустрітись з Володимиром Зеленським. Разом вони провели пресконференцію, обговоривши питання, які стосуються війни, розв'язаної Росією в Україні.

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