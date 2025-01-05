Шольц обурився на чутки щодо його намірів зустрітися з Путіним

Німецька опозиція заявила, що, буцімто, канцлер планує зустрітися із Путіним під час передвиборчої кампанії. З'явився коментар самого Олафа Шольца.

Після того, як речник з питань безпеки німецької опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер написав у соцмережі "Х" про наміри Шольца зустрітися із Путіним, правляча соціал-демократична партія назвала його заяви "повністю вигаданими" і закликала вибачитися перед канцлером, передає 24 Канал з посиланням на Spiegel.

Дивіться також Трамп і Путін зустрінуться в березні, – депутат Бундестагу

"Украй непристойно"

Шольц у кулуарах заходу в берлінській штаб-квартирі своєї Соціал-демократичної партії заявив, що не має планів зустрічатися із Путіним до дострокових виборів у Бундестаг 23 лютого.

Він назвав заяви Кізеветтера "украй непристойними". Канцлер вказав, що вони були підкріплені жодними доказами, а тому "чесні люди можуть бути обурені".

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року Олаф Шольц вже зазнав критики з боку опозиціонерів та ЄС після того, як вперше за 2 з половиною роки подзвонив Путіну, аби обговорити з ним війну в Україні.

У Києві теж скептично поставилися до дій канцлера. Президент Зеленський заявив, що Шольц своїми діями "відкрив скриньку Пандори", він фактично допоміг Путіну вийти з політичної ізоляції, в яку диктатор потрапив після цинічного нападу на Україну.

Довідка: Фразеологізм "відкрити скриньку Пандори" означає скоїти дію з непоправними наслідками, якої не можна скасувати.