Все обличчя у синцях: Шольц впав під час пробіжки
Джерело:DPA
Німецький канцлер Олаф Шольц травмувався під час пробіжки. Лідер Німеччини впав під час пробіжки в суботу, 2 вересня.
Представниця німецького канцлера заявила, що 65-річний Шольц впав під час пробіжки і отримав синці на обличчі. Вона підтвердила попередні повідомлення німецьких ЗМІ про травму Шольца.
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Шольц пропустить захід своєї партії
У зв'язку з травмою Шольц скасував запланований на неділю передвиборчий виступ у південно-центральній землі Гессен.
На жаль, канцлер Олаф Шольц змушений скасувати свої зустрічі в Гессені цієї неділі (3 вересня – 24 Канал) через невеликий нещасний випадок під час занять спортом,
– заявила представниця німецького канцлера.
3 вересня Шольца очікували в Бад-Гомбурзі, де він мав допомогти провести агітацію за кандидатів, які балотуються від його Соціал-демократичної партії (СДПН) на виборах до парламенту землі Гессен 8 жовтня.
Головна кандидатка від Гессену Ненсі Фезер, міністерка внутрішніх справ, яка хотіла б стати прем'єр-міністром землі, розпочне свою кампанію, як і планувалося.
Повідомляється, що в Гессені розташована фінансова столиця Німеччини, Франкфурт-на-Майні з населенням понад 6 мільйонів. Це робить цю землю важливим електоральним центром для СДПН.
Очікується, що міністр оборони Борис Пісторіус також візьме участь у недільному старті кампанії.
Шольц зволікає з постачанням Україні ракет Taurus
- У Німеччині продовжують точитися дискусії щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Значна частина німецьких політиків підтримує передачу ракет.
- Натомість Шольц хоче, щоб ракети Taurus модифікувати таким чином, щоб Україна не могла завдавати ударів по Росії цією зброєю.
- Нещодавно німецький канцлер відкинув звинувачення у нерішучості. Він підтвердив інформацію, що зараз розглядається питання щодо технічного обмеження дальності польоту ракет.