"Я буду говорити телефоном з Путіним": Шольц впевнений, що з Росією все ще можна домовитись

Канцлер Німеччини Олаф Шольц все ще вірить, що з російським диктатором Владіміром Путіним можна про щось домовитись. Водночас він констатував, що Кремль не хоче припиняти вогонь, а, навпаки, робити усе, аби градус цієї війни ставав дедалі вищим.

За понад 11 місяці повномасштабної війни, очевидно, що ставлення Заходу, зокрема Німеччини, кардинально змінилось щодо України та Росії. Європа та США нарешті розгледіли в українцях мужність та відвагу, з якою ми боронимо наші землі. А от Росія визнана уже державою-терористкою, хоча деякі світові лідери все ще намагаються повернутися до прямих розмов про мир з нею.

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Берлін за прямий діалог з Москвою

Власне, Олаф Шольц планує не зупинятися у спробах припинити війну проти України. Однак він все ще має намір вдаватися до прямих переговорів з президентом Росії Путіним.

Я також буду знову говорити телефоном з Путіним, тому що потрібно поговорити один з одним. Від Путіна залежить виведення війська з України та припинення цієї жахливої, безглуздої війни, яка забрала життя сотень тисяч людей,

– констатував політик.

Проте він також зазначив, що останні телефонні розмови з Путіним відбувались не на "ввічливих тонах". Тобто Кремль зовсім не зацікавлений у мирі.

Росія хоче загострення конфлікту

За словами Шольца, російський диктатор повторював, як мантру, що має право на захоплення сусідньої країни.

Іноді виникали конкретні питання щодо обміну полоненими, експорту зерна з України та Запорізької АЕС. Але для мене важливо, щоб переговори завжди поверталися до актуальної теми: як світ розвиватиметься, з цієї жахливої точки історії. Хоча передумова для цього зрозуміла: виведення російських військ,

– сказав Шольц.

Варто також зазначити, що в інтерв'ю для "Grupo de Diarios America" німецький лідер зааакцентував на тому, що під час телефонних розмов із президентом Путіним він неодноразово висловлювався за негайне припинення російських атак.

Окрім того, він наголошував на повному виведенні російських військ і перемовинах. Однак, за словами Шольца, Росія все ще розраховує на військову ескалацію конфлікту. І це відбувається майже через рік після початку її агресивної війни. Водночас, попри на численні втрати, Кремль не зміг досягти поставлених цілей.

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Постачання зброї не є участю у війні