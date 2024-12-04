"Прямо зараз": Шольц закликав до переговорів з Україною про шляхи припинення війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після візиту до Києва закликав до переговорів з Україною про шляхи припинення війни. Також він наголосив на подальшій підтримці нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Stern. Свою заяву Шольц зробив під час урядових слухань у Бундестазі 4 грудня.

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Що Олаф Шольц каже про переговори з Україною

За словами канцлера Німеччини, його метою є розробка разом з Україною концепції того, як війна може закінчитися. Шольц наголосив, що головним фактором для нього є міркування самої України і те, "щоб рішення не ухвалювались через голову України".

Важливо обговорити прямо зараз, до цієї зими, які плани має Україна,

– підкреслив політик.

Шольц також заявив, що Україна має знати, "що ми продовжуємо її підтримувати і що вона може покластися на Німеччину". Однак, за його словами, важливо зберігати холоднокровність, щоб не допустити подальшої ескалації, особливо війни НАТО та Росії.

Зазначається, що через це уряд не допустить, щоб "небезпечна зброя", яку постачає Німеччина, застосовувалася для ударів вглиб Росії.

До слова, Олаф Шольц також виключив можливість відправлення німецьких солдатів в Україну під час гарячої фази війни. Німецький канцлер наголосив, що обговорювати це питання наразі зарано. Варто зазначити, що так Шольц прокоментував слова міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка говорила про можливість відправлення німецьких солдатів в Україну в майбутньому у межах миротворчої місії.

Що відомо про візит Шольца в Україну