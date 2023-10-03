Не можна ділити на "ваше" і "наше", – Шольц закликав Путіна завершити війну на умовах України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Владіміра Путіна завершити війну в Україні на умовах нашої країни. За його словами, російський президент має зрозуміти, що не можна ділити карту світу на "ваше" і "наше".

Про це Шольц заявив під час діалогу з громадянами у Гамбурзі, інформує 24 Канал. Він наголосив, що треба зробити все можливе, аби ця війна в Україні завершилася.

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Шольц закликав завершити війну на українських умовах

За словами канцлера, Путін має зрозуміти, що не можна вести війну заради своїх імперських амбіцій і світ має тиснути у цьому на російського президента.

Я зроблю все для того, щоби ми значно посилили тиск, і російський президент зрештою зрозумів, що він не може просто сказати: "Я буду продовжувати поки не досягну своєї цілі, попри те, скільки це коштуватиме життів, зокрема, власних солдатів",

– сказав Шольц.

Він вважає, що війна в Україні має обов’язково завершитись, а наша держава повинна зберегти свою цілісність і незалежність. Для цього партнери запустили багато процесів.

Шольц наголосив, що Путін радо взяв до рук мапу Європи, перо, намалював би лінію і сказав: "Це – ваше, це – наше", – тільки тоді був би задоволений. Але канцлер підкреслив, що так не може бути правильним.

Він додав, що безліч руйнувань та загиблих людей в Україні абсолютно не цікавлять Путіна.

"Путіна все це не цікавить, адже десь у підручниках історії згодом має бути написано: він зробив свою державу великою", – підкреслив Шольц.

Шольц розповів про один зі страхів Путіна

Нещодавно Олаф Шольц заявив, що президент Росії боїться зміни свого режиму. Він переконаний, що "це наш план".

Водночас Шольц зазначив, що Путіну доведеться жити з тим, що поруч із ним перебуває Європейський Союз.