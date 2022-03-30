Шольц заявив про готовність Німеччини стати гарантом безпеки України

Німеччина "в цілому" готова виступити гарантом безпеки України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вже сказав про це президенту Володимиру Зеленському.

Шольц продемонстрував "загальну готовність" щодо ролі гаранта безпеки. Це передає речник уряду Німеччини Штеффен Гебестрейт.

Раніше Жодного закритого неба та миротворців НАТО в Україні не буде, – Шольц

Однак Гебестрейт не пояснив, чи буде роль гаранта безпеки також включати військовий компонент.

Що цьому передувало

Після перемовин з Росією у Стамбулі наша держава заявила, що Україна прагне створити нову систему гарантій та безпеки. Країнами-гарантами в ній виступлять провідні армії світу.

Серед можливих гарантів називають Велику Британію, Китай, США, Францію, Німеччину, Ізраїль, Канаду, Італію, Польщу, Туреччину.

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