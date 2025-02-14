Ця посада канцлера є останньою, – Шольц анонсував відхід з політики

У свої 66 років канцлер Німеччини уже досяг пенсійного віку. І хоч зараз він розраховує залишитися на посаді, надалі Олаф Шольц не планує продовжувати свою політичну кар'єру.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інформацію DPA, яку цитує Zeit Online. У відеоподкасті політик заявив, що хоче знову бути "абсолютно нормальним громадянином".

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Що відомо про заяву Шольца

Після закінчення свого канцлерства Шольц не хоче займатися іншою діяльністю.

Коли його запитали про колишнього канцлера Герхарда Шредера, який після завершення свого канцлерства влаштувався на іншу роботу, Шольц відповів: "Я думаю, що про це не може бути й мови для мене, та й для всіх інших теж".

До слова, тоді Шредер як лобіст приєднався до компаній, що володіють більшістю акцій газопроводу "Північний потік".

Нагадаємо, раніше німецьке агентство повідомляло, що ексканцлер Німеччини звернувся за медичною допомогою. Особистий лікар Шредера поставив йому діагноз "сильний синдром вигорання з типовими ознаками глибокого виснаження та гострої нестачі енергії", а також відзначив "знижену емоційну стійкість" ментального здоров'я.