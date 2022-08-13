російська опозиція мріє, щоб ми для них відбили росію і подарували Крим, – Давидюк

Абсурдні заяви Олафа Шольца про "війну путіна" дуже збігаються із наративами так званої російської опозиції, коли у звірствах росіян в Україні звинувачують лише одну людину.

Тому така реакція на рішення скасувати в'їзд за шенгенськими візами для громадян росії – бажання підіграти кремлю. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

Увага Олігархи, які хочуть скинути путіна, дуже обережні, бо в них є лише одна спроба, – Шейтельман

За його словами, російська опозиція – це 5 умовних людей, які живуть в Лондоні чи Берліні і кажуть, мовляв, цих 20 мільйонів росіян не чіпайте. У такому разі їм також доведеться повернутися до росії, а жити в росії вони не звикли. Ба більше, їм загрожує в'язниця.

Утім політолог вважає, що пропозиція покинути країну і повернутися додому – цілком адекватна. Оскільки росіяни підтримують терористичний режим путіна й відверто зневажають Німеччину.

"Вони їх вважають фашистами, а підтримку росії – слабкістю. І після цього у своїх хворобливих мріях вони захочуть захопити України, потім Польщу, країни Балтії та дійти до Берліна", – вважає політолог.

Микола Давидюк політолог Це і є російська мрія – вкрасти унітаз, зґвалтувати, вбити, піти на Берлін і "можем павтаріть". Ось це росія. Це частина путіна. російська опозиція мріє, щоб ми для них відбили росію і подарували Крим.

Щодо заяв Шольца про "війну путіна"

Давидюк зауважив, той факт що канцлер Німеччини виступає проти колективної відповідальності всіх росіян свідчить про те, що він змінюється.

"Він спочатку був за путіна, потім він вагався. Зараз це вже "путінська війна", але ще не росіяни. Дайте йому трохи часу і тоді ми побачимо справедливого державника Шольца і справжнього лідера Європи, який говоритиме про російський фашизм", – додав Давидюк.

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Кулеба нагадав Шольцу, хто винен у війні

Глава МЗС України нагадав Шольцу, що це – війна не лише путіна, а усієї росії.

"Не путін, а реальні російські солдати прийшли з росії, щоб вбивати, катувати і нищити. росіяни переважно підтримують війну, вболівають за ракетні удари по українських містах і вбивства українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються росією", – заявив Кулеба.