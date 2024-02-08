Не допустити перемогу Росії, – Шольц закликав не скорочувати військову допомогу для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що союзники України повинні зробити все можливе, щоб не дати Росії перемогти у війні. За його словами, перемога Росії нестиме небезпеку для світу.

Колонка зі зверненням німецького канцлера була опублікована The Wall Street Journal перед його візитом до Сполучених Штатів. У ній ідеться про важливість продовження підтримки України й можливі наслідки неспроможності зупинити Росію для Європи.

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Звернення Шольца до союзників

Олаф Шольц заявив, що перемога Росії у війні означала б не лише кінець існування України як вільної та незалежної держави, але й кардинально змінила б Європу. Він переконаний, що ліберальний світовий порядок опиниться під серйозною загрозою, якщо росіяни виграють війну.

Жорстока спроба Росії вкрасти територію силою може послужити моделлю для інших авторитарних лідерів по всьому світу,

– сказав канцлер.

За словами Шольца, це і є причиною, чому українську боротьбу за свободу підтримують Європа та США. Він згадав героїчну боротьбу українців і вагому допомогу країн-членів ЄС, зокрема військову й невійськову підтримку Німеччини.

Канцлер переконаний, що союзники України не можуть дозволити Росії перемогти у війні.

Наше повідомлення чітке: ми маємо зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії. Якщо ми цього не зробимо, незабаром можемо прокинутися у світі, ще більш нестабільному, загрозливому та непередбачуваному, ніж це було під час "холодної війни",

– заявив Шольц.

Деталі візиту канцлера до Вашингтона