Воював за Україну й зазнав тортур у полоні: британський військовий виграв суд проти Росії

Шон Піннер, який захищав нашу державу від окупантів і потрапив у російський полон в Маріуполі, виграв суд проти країни-агресора.

Так, Солом'янський районний суд Києва ухвалив виплатити Піннеру матеріальну компенсацію. Захисник наголосив, що це лише перший крок.

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Шон Піннер виграв суд проти Росії

Шон Піннер заявив, що це тільки перший крок. Тепер має намір продовжити розгляд своєї справи у британських судах.

Про яку суму компенсації йдеться, не уточнили. Втім, Піннер наголосив, що гроші в цьому разі його не цікавлять.

"Москва, ймовірно, проігнорує це рішення, але справа може створити прецедент для того, щоб якнайбільше військовополонених подали скарги на Росію", – зазначили в The Daily Mail.

Тим часом The Sun процитував колишнього британського військового.

Коли Росія повернеться у реальний світ, їй доведеться врегулювати ці судові справи... Йдеться не про сьогодення, а про майбутнє, може, через 10 чи 20 років,

– заявив Піннер.

До речі, за даними ЗМІ, ще один британець Ейден Аслін, який був з Піннером у російському полоні, має намір подати позов проти Росії.

Коротка довідка. Піннер захищав Україну від російських загарбників. Потрапив у полон в Маріуполі.

Згодом стало відомо, що донецькі бойовики визнали винними та "засудили" до смертної кари двох британців і марокканця, яких захопили в полон. Серед них – Ейден Аслін, Шон Піннер та Брагім Саадун.

У російському полоні Піннер та Аслін провели 5 місяців. Зазнали катувань. Захисників вдалося звільнити у вересні 2022 року.