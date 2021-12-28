Шопінг, мандрівки та духовні практики: чим українці найчастіше займалися цього року

У 2021 році українці у вільний час займалися шопінгом, їздили на природу та активно розвивали власні хобі.

Окрім того, близько 30% опитуваних відвідували кав'ярні, робили косметичні процедури та займалися фотографією. Також 25% – займалися рукоділлям та духовними практиками.

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Третина опитуваних ходила до церкви. Кожен третій – цікавився тренінгами особистого росту.

Як українці проводили дозвілля

Відвідували кафе та ресторани – 20% опитуваних.

Кожен десятий українець був у туристичних походах. Мандрував Україною та іншими країнами світу.

Ще 12 – 15% опитуваних ходили по гриби чи збирали ягоди. Також 11% українців рибалили, 2% – полювали.

Також 20% українців малювали. Окрім того, 12% людей – займалися танцями, співом та грою на інструментах.

Менше як 10% українців відвідували концерти чи фестивалі, кінотеатри, нічні клуби. Близько 5% опитуваних ходили до театру, відвідували музеї та виставки.

Також українці приділяли час спорту та турботі про себе.

40% українців відчували стрес

Опитування показало, що 40% українців цьогоріч часто відчували стрес.

Іноді у стані стресу перебували 29% опитуваних.

Ще 22% людей – рідко або дуже рідко відчували стрес; 7% – ніколи.

Найчастіше стрес відчували люди з нижчим рівнем доходу.

Дані опитування свідчать, що дозвілля, проведене поза межами дому, дарувало більше радості, аніж час, проведений вдома.Зауважте! Опитування відбувалося 4 – 7 грудня 2021 року. Участь у ньому взяли респонденти віком від 18 років. Метод опитування – CASI.