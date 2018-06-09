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Олена Шоптенко вперше стала мамою

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Олена Шоптенко народила первістка
Олена Шоптенко народила первістка / Фото з Instagram

Український хореограф та учасниця проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко вперше стала мамою – Шоптенко народила хлопчика 9 червня.

Про це стало відомо з Instаgram її чоловіка Олексія Іванова.

Чоловік Шоптенко опублікував фото, на якому тримає бирку новонародженої дитини блакитного кольору.

"Ласкаво просимо, Олексію Олексійовичу. Тут не завжди гостинно, але ти точно впораєшся", – підписав фото Іванов.

Про свою вагітність Олена Шоптенко вперше зізналався в інтерв'ю Каті Осадчій в лютому 2018 року. До того часу танцівниця вміло приховувала округлий живіт під мішкуватим одягом.

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Шоптенко ще на початку вагітності заявила, що збирається вести активний спосіб життя та не йти у декрет. Своєї обіцянки вона дотрималась і продовжила танцювати! Вона навіть записувала танець з уже округлим животом під колискову.

"Я вважаю, що вагітність – не хвороба, я до цього вела активний спосіб життя, тому не бачу приводу це припиняти. Я буду рухатись до тих пір, поки мені буде не важко рухатись. А, беручи до уваги мій тренований організм, думаю, що проблем не буде. Тим більше, буду отримувати більше кисню, обмін речовин буде кращим, якщо активно рухатись під час вагітності", – відзначила Шоптенко під час вагітності.

Після розлучення з танцюристом Дмитром Дікусаром, Олена Шоптенко вийшла заміж за бізнесмена Олексія Іванова. Закохані розписалися в 2016 році.

Таємна весілля Олени Шоптенко та Олексія Іванова відбулася 15 жовтня 2016 року. Подружжя вирішило не влаштовувати пишну церемонію і навіть на розпис прийшли тільки вдвох, без друзів і родичів.

 

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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