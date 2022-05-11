Шостий пакет санкцій проти Росії розглянуть 16 травня на рівні міністрів країн ЄС, – Боррель

У Європейському союзі продовжують обговорювати 6 пакет санкцій проти Росії. Голова Європарламенту сподівається, що держави-члени визначаться до 16 травня.

Наразі країни-члени ЄС намагаються досягнути домовленості щодо 6 санкційного пакета проти Росії. Жозеп Боррель зізнався, що "є ще деякі проблеми".

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Але він висловив сподівання, що все визначиться до понеділка 16 травня.

Я сподіваюся, що перед наступним засіданням Ради із закордонних справ, яке відбудеться наступного понеділка, ці труднощі будуть підняті. А якщо ні, то нам доведеться підіймати рівень обговорень до рівня міністрів іноземних справ у Раді з закордонних справ,

– заявив глава Європейського парламенту.

ЄС не буде забороняти доставку нафти з Росії

Нафтове ембарго повинно було увійти до нового пакета санкцій проти Росії. Але нині видання Financial Times повідомило, що ЄС виключив заборону на доставку нафти з Росії з 6 санкційного пакета, тим самим пом'якшивши ембарго. Таким чином країна-агресорка зберігає своє основне джерело фінансування.

Повідомляється, що таке рішення прийняли через позиції 2 країн – Греції та Мальти, які не хочуть відмовлятись від російської нафти. На Грецію та Мальту припадає дві третини танкерного флоту Європи, а заборона перевезення російської нафти третім країнам дуже сильно вдарила б по економіці цих держав. При цьому залишається таємницею, чи виключить ЄС зі списку санкцій заборону на страхування танкерів, яка є серйозною перешкодою для експорту російської нафти.

Угорщина проти будь-яких нафтових обмежень: що відомо

Угорщина вимагає взагалі не вводити жодних нафтових обмежень проти Росії через серйозні наслідки для своєї економіки. Тож глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто вирушила у Будапешт домовлятися з Орбаном.

Після зустрічі вона заявила, що певний прогрес у діалозі був, але для зміни позиції Угорщини потрібно ще працювати.

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