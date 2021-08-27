Шостий за 2 місяці: у Росії знову розбився винищувач
Джерело:"Интерфакс"
Під містом Перм, що в Росії, 27 серпня розбився винищувач Су-24. Згідно з попередньою інформацією, інцидент трапився через технічну несправність.
Попередньо відомо, що два пілоти вижили. Про це повідомили виданню власні джерела.
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У Росії знову розбився винищувач
Літак Су-24 виконував тренувальний політ і зазнав аварії. За попередніми даними, через відмову техніки. Обидва пілоти катапультувалися і вижили,
– мовиться у повідомленні.
Літак упав неподалік міста Верещагіно Пермського краю. Це трапилось в лісистій місцевості. Видання пише, що пілоти не місцеві й прямували на навчання.
Та інше російське ЗМІ повідомило, що літак сідав на дозаправленння, та вже через кілька хвилин після зльоту зазнав аварії.
Згідно з попередньою інформацією російських ЗМІ, Су-24 прямував на підприємство для планового ремонту.
Літак впав у лісі неподалік міста Перм: дивіться відео
У мережі вже показали місце падіння літака / Фото LIFE SHOT
Два пілоти вижили
У телеграм-каналі повідомили, що два пілоти вижили. Згодом написали, що вони встигли катапультуватися на парашутах. Попередньо відомо, що чоловіків доставляють в лікарні. Наразі у них діагностували переломи рук.