Шостка на Сумщині постраждала від потужної негоди: повалені дерева, пошкоджені дахи

Місто Шостка, що на Сумщині, 12 травня накрила негода. Там внаслідок урагану були пошкоджені кілька будівель і повалені дерева.

Місцевим жителям навіть вдалося зняти момент, коли негода зривала дахи. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на публікації в соцмережах.

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Які саме споруди пошкоджені

Одну з покрівель зірвало з даху споруди, де розташований басейн Шостки. У цей момент, окрім буревію, була сильна гроза.

Повний "армагедець"! В наслідок буревію басейн залишився без частини даху,

– прокоментували це місцеві.

Буревій зриває дах будівлі в Шостці: дивіться відео

Телеграм "Шостка.INFO" повідомляє, що зазнала пошкоджень і будівля заводоуправління заводу "Імпульс". Там теж знесло частину даху.

Дах який зірвало із будівлі заводу "Імпульс" / Фото телеграму "Шостка.INFO"

Через негоду в місті були проблеми з комунікаціями. На певний час зникло електро- та водопостачання.

Момент, коли цей дах зірвало: дивіться відео

Щодо повалених дерев, то оприлюднили фото лише одного такого випадку. Там було видно, що рослину практично вирвало із землі разом із корінням.



Повалене дерево в місті / Фото телеграму "Шостка.INFO"

Лютувала негода й у столиці

У Києві 12 травня прогриміла сильна гроза. Вона там пошкодила електромережі, через що в кількох районах зникло світло.

Окрім цього, вітром зламало дуже стару липу. За легендою її посадив митрополит Петро Могила ще у 1635 році. Були й повалені дерева без історичної цінності. Саме вони призвели до обривів багатьох електромереж.

Така погода може бути корисною

Та не завжди грози несуть тільки шкоду, коли в країні триває війна. Інколи це завдає чималих незручностей росіянам, які намагаються захопити нашу країну.

Для прикладу, 12 квітня стало відомо, що наступ окупантів на Дніпропетровщині загальмував саме через погоду. Наземна техніка ворога не могла нормально пересуватися, а літакам складно було здійнятися у повітря.

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