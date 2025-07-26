У Шостці, Харкові та передмісті Дніпра – вибухи: Росія атакує дронами, КАБАми і ракетами

Уночі 26 липня у низці міст України пролунали вибухи. Росіяни обстрілюють КАБами, дронами і ракетами.

Станом на 00:00 26 липня у значній кількості областей вже була оголошена тривога через загрозу безпілотників. Згодом до неї додалася ще й небезпека ударів ракетами і КАБами, передає 24 Канал.

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Де пролунали вибухи в Україні 26 липня?

Близько 00:07 Повітряні сили повідомили про рух ракет через Дніпропетровську область повз Кам'янське. За кілька хвилин у передмісті Дніпра пролунали вибухи.

Також о 00:09 військові попередили про запуск КАБів у напрямку Шостки і Харкова. За кілька хвилин в обох містах теж було чути вибухи.