Про це вона розповіла в інстаграм-сторіс. До того ж Джа показала нове фото синочка.

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Так, вона поділилася світлиною, де тримає Аліма на руках. Малюк позував на фотографії в сірому боді.



Джамала з наймолодшим сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Цікаво, виконавиця зауважила, що перебуває на грудному вигодовуванні, через що процес відновлення після пологів є складнішим. Водночас для того, що повернутися в попередню форму артистка вдається до відвідування косметологічних процедур.

Ще потрібно фізичне навантаження. Пілатес – живіт, поперек, спина говорять мені "дякую". Ну йога туди ж, як бонус афірмації. Їжа. На жаль, я не з тих дівчат, які худнуть на ГВ і типу все в груди. Hi, не мій випадок. Тому знову намагаюсь харчуватися збалансовано, але враховуючи ГВ,

– підкреслила Джамала.



Джамала розповіла про відновлення після пологів / Скриншот з інстаграм-сторіс

Перед якими труднощами Джамала постала у вихованні третього сина

Нещодавно знаменитість зізналася, що попри свій попередній досвід у материнстві, повномасштабне вторгнення, додало чимало викликів, включаючи повітряні тривоги, вибухи та відключення світла.