Есті звернулась до підписників в інстаграмі. Блогерка поділилась, що так і не встигла познайомитись із хлопцем сестри.
Не пропустіть Блогерка Єва Мішовалова звернулась до свого хлопця, якого вбили на Балі: "Я знаю, ти це побачиш"
Нам так і не вдалося познайомитись. Ми з Євою говорили, що коли ви повернетесь з Балі, то ми познайомимось. Але цього так і не сталося. Сподіваюся, твоїй душі зараз добре,
– написала Есті Рогова.
Блогерка зазначила, що її сестра пережила найстрашніші тижні у своєму житті, і додала, що далі буде не легше. Есті попросила аудиторію проявити людяність до Єви Мішалової.
Будь ласка, подумайте двічі перед тим, як щось писати або постити в соцмережах. Краще обійміть своїх близьких і напишіть щось добре про них. Будьте добрішими й вам це повернеться,
– наголосила вона.
Есті Рогова відреагувала на вбивство Ігоря Комарова / Скриншот з інстаграму блогерки
Есті Рогова про сестру / Скриншот з інстаграму блогерки
Вбивство Ігоря Комарова: головне
Наприкінці лютого в мережі з'явилась інформація, що чеченці на Балі викрали Ігоря Комарова – хлопця Єви Мішалової. Викрадачі вимагали викуп у 10 мільйонів доларів.
Комаров був власником одного з шахрайських кол-центрів, які обманювали громадян Росії. У мережі також писали, що він є сином кримінального авторитета.
Ігор записав кілька відео з синяками, в яких просив про фінансову та медичну допомогу. Він стверджував, що отримав серйозні травми.
Керівник відділу зв'язків з громадськістю поліції Балі заявив, що поліція округу Південна Кута отримала повідомлення про інцидент 15 лютого. Друг Комарова розповів, що потерпілий катався на мотоциклах з товаришами поблизу селища Джимбаран, а потім зник.
Також були повідомлення про викрадення Єрмака Петровського, сина дніпровського бізнесмена Олександра Петровського, відомого під прізвиськом "Нарік". Проте йому нібито вдалося втекти.
26 лютого на Балі знайшли розчленоване тіло. 5 березня індонезійська поліція підтвердила, що воно належить зниклому Ігорю Комарову. ДНК-експертиза показала збіг ДНК-профілю знайдених частин тіла з генетичними зразками, наданими батьками хлопця.
Увесь цей час Єва Мішалова не виходила на зв'язок. Учора ввечері блогерка підтвердила, що її хлопець мертвий, а також подякувала підписникам за підтримку та співчуття.