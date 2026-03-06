Есті звернулась до підписників в інстаграмі. Блогерка поділилась, що так і не встигла познайомитись із хлопцем сестри.

Не пропустіть Блогерка Єва Мішовалова звернулась до свого хлопця, якого вбили на Балі: "Я знаю, ти це побачиш"

Нам так і не вдалося познайомитись. Ми з Євою говорили, що коли ви повернетесь з Балі, то ми познайомимось. Але цього так і не сталося. Сподіваюся, твоїй душі зараз добре,

– написала Есті Рогова.

Блогерка зазначила, що її сестра пережила найстрашніші тижні у своєму житті, і додала, що далі буде не легше. Есті попросила аудиторію проявити людяність до Єви Мішалової.

Будь ласка, подумайте двічі перед тим, як щось писати або постити в соцмережах. Краще обійміть своїх близьких і напишіть щось добре про них. Будьте добрішими й вам це повернеться,

– наголосила вона.

Есті Рогова відреагувала на вбивство Ігоря Комарова / Скриншот з інстаграму блогерки

Есті Рогова про сестру / Скриншот з інстаграму блогерки

