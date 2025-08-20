Вона публічно привітала її з днем народження. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Інни Білоконь.

Так, артистка поширила світлину, де вони з мамою сфотографувалися на тлі красивої фотозони у святковому вбранні, і зворушливо її привітала.

Ти найкраща, улюблена, найдорожча. Живи щасливо, а ми завжди поруч,

– зазначила під фото "мама" Сердючки.

Зауважимо, що навесні минулого року "мама" Вєрки Сердючки стала бабусею. Її донька Яна народила донечку. Нещодавно Інна Білоконь поділилася фото онучки.

