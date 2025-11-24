Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку артиста.

Цікаво MELOVIN одружується: що відомо про військового, який освідчився йому в центрі Києва

Роман Скорпіон опублікував фото, де він тримає крихітну дитячу ручку й лаконічно підписав: "На одного Скорпіона більше". Цим самим артист натякнув на поповнення в родині.

Під публікацією шанувальники залишили Роману Скорпіону вже чимало привітань з нагоди народження дитини.

"Вау, клас. Вітаю від щирого серця, нехай буде здоровенький";

"Вітаю, чудова новина";

"Вітаю";

"Ще одна зірка. Мої вітання";

"Щирі вітання батькам малюка. Нехай росте здоровим і щасливим";

"Вітаємо, здоровʼя малюку".

Додамо, що співак загалом доволі рідко коментує особисте життя. Минулого року йому приписували роман з Тонею Матвієнко після того, як в них вийшов спільний трек, та зірки публічно спростували ці чутки.

Нещодавно ж на ютуб-каналі Романа Скорпіона вийшла нова пісня "Я іду без тебе далі", де він натякнув, що його серце знову вільне.

Щастя любить тишу. Іноді навіть без теми любові чи стосунків. Чим менше ти говориш про особисте – тим більше воно твоє. Тож хай буде просто: я – щасливий,

– говорив виконавець.

У кого ще із зірок нещодавно сталося поповнення в родині?