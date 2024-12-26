Переможниця Євробачення-2004 Руслана пильно стежить за своїм здоров'ям та самопочуттям. Щодня вона виконує ритуали, що допомагають їй зберегти форму, пише 24 Канал з посиланням на "Люкс ФМ".

До слова Руслана висловилась про учасників Нацвідбору на Євробачення-2025: "Я не вірю в стереотипи"

Співачка в деталях розповіла про те, що робить для спортивної фігури. Вона поділилась, що зранку насамперед обливається холодною водою, яку заготовлює заздалегідь та залишає на ніч. Температура води – 4 – 6 градусів.

Я обливаюся, а потім йду робити такі сильні розтирання і масажі. У мене є такий малесенький надувний басейн, він на вулиці стоїть. Вода там теж 4 – 6 градусів і я там до 10 хвилин мушу остуджувати тіло. Потім 20 кілометрів пробігаю по лісу, бо я живу біля лісу. Кожного дня 20 кілометрів,

– зізналася Руслана.

Після бігу Руслана знову обливається холодною водою та йде виконувати вправи з гантелями різної ваги. Вона тренується, танцює та співає близько двох годин.

"Ввечері я починаю пити чорний чай з молоком. Дуже люблю вівсяне молоко. А вже після того я обов'язково мушу зробити улюблений напій гарячий з томатів. І потім я може з'їм якийсь салатик і чай з медом. І все. І так кожен день", – поділилася артистка.

Чи хоче Руслана стати мамою

У попередньому інтерв'ю співачка відверто поділилась, що мріє про материнство. Однак спроби завагітніти були невдалими. Руслана також пробувала метод ЕКЗ, утім і це не допомогло артистці.

Виконавиця розповіла, що в неї ще є шанс стати мамою. Водночас мова не йде про усиновлення.