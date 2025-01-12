16-річна донечка Анастасія та 6-річний син Лук'ян приїхали до тата з Іспанії в Україну. Танчинець поділився рідкісним фото з дітьми. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку лідера гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

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Так, Сергій опублікував селфі з донькою Анастасією та сином Лук'яном. На світлині дівчинка цілує брата у щічку поки той їсть морозиво, а поруч з ними позує усміхнений співак.

Карапузи прилетіли,

– зазначив під фото зірковий татусь.

У коментарях під дописом шанувальники написали багато приємних слів Сергію та його двом дітям.

"Які милі";

"Красунчики, дорослішають не по днях, а по годинах";

"Файні. Рада вашій зустрічі. Бажаю вам гарно провести час і встигнути набутися разом";

"Тато щасливий! Най у вас усе буде добре";

"Таткові очі в діточок. Щастя вам".

Нагадаємо, Сергій Танчинець у вересні 2023 року повідомив про розрив з мамою своїх дітей Галиною. Зараз артист перебуває у нових стосунках. Він зустрічається з піарницею гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Юліаною Корецькою.