Лідер гурту АНТИТІЛА Тарас Тополя в інтерв'ю Show 24 зауважив, що час лагідної українізації вже минув. Адже повномасштабна війна спричинила дуже багато змін. Водночас він обирає не засуджувати, а показувати своїм прикладом.

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Я не мовний інквізитор, не та людина, яка буде примушувати людей спілкуватися українською мовою, але можу своїм прикладом показати, що це працює і це корисно. Ми з Оленою виховуємо своїх дітей українською мовою. Давним-давно перейшли на українську мову і всім радимо це зробити,

– підкреслив Тарас Тополя.

Музикант додав, що перехід на українську мову слід зробити насамперед заради майбутнього дітей. Адже війна наочно показала, наскільки потрібна українізація. Мова – це не просто засіб комунікації, а "один з факторів визначення і самоідентифікації народу".

Читайте повне інтерв'ю з Тарасом Тополею у рамках проєкту "Інтерв'ю24".

"Насправді дуже багато російськомовних українців чинять подвиг і захищають Україну, і віддають своє здоров'я, часом і життя за Україну. Я не маю права нікого засуджувати за їх мову, але я маю можливість м'яко спонукати своїм прикладом до того, щоб російськомовні українці переходили на рідну мову", – додав Тарас Тополя.

Що про українізацію казав Фіма Константиновський

Шоумен ділився, що втомився боротися. Тому вважає, що змушувати людей переходити на українську немає сенсу.

"У мене така позиція: якщо за два з половиною роки нічого в головах не змінилося, і хтось продовжує говорити російською, то тут нічого не вдієш", – розповідав Фіма.