Тарас Тополя повідомив, що мусить записати відеозвернення, оскільки про нього згадала народна депутатка України Мар'яна Безугла. Відповідний допис він опублікував у своєму інстаграмі.

Не пропустіть Я не мовний інквізитор, – Тарас Тополя відповів, чи є прихильником лагідної українізації

Скажу так, вам інсайт дам. Мар'яна Безугла хотіла потрапити до моєї політичної сили, але на жаль для неї, на щастя для нас, ми їй відмовили, й тепер вона дуже хоче, щоб моя політична кар'єра розвивалася гарно, роздає поради. Не знаю, наскільки цінні, побачимо,

– сказав Тарас Тополя.

Про це Тополя розповів з іронією. Якщо ж говорити серйозно, то Тарас зазначив, що зараз мережею розлітаються слова, яких він не казав, їх коментують та обговорюють.

Друзі, АНТИТІЛА і я – Тарас Тополя як лідер гурту не збираюся в політику. Принаймні найближчим часом,

– заявив лідер гурту АНТИТІЛА.

Тарас Тополя додав, що зараз триває благодійний тур Україною гурту АНТИТІЛА та запросив шанувальників на майбутні концерти. Крім того, він закликав людей завжди перевіряти першоджерело.

Що відомо про обговорення політичних амбіцій Тополі

Днями Тарас Тополя дав нашій редакції інтерв'ю. Коли його запитали про політичні амбіції, то лідер гурту АНТИТІЛА відповів, що у нас в країні демократія, тож кожен може спробувати себе у цій сфері. Однак поділився, що наразі пробувати себе у політиці не планує.

Якщо я відчую, що в мене є сили, в моєї команди, в моїх однодумців є сили та бажання, щоб реалізувати хороші справи, використовуючи політику, я туди піду обов'язково, але при цьому доведеться завершити музичну кар'єру, бо сидіти на двох стільцях, як показує практика, – не працює,

– сказав Тарас Тополя.

Згодом блогер-пліткар Богдан Беспалов вирвав слова Тополі з контексту та опублікував їх у себе в телеграмі. Зокрема, він написав так: "Я обов'язково піду в політику. Доведеться пожертвувати кар'єрою, щоб змінювати країну на краще". Проте, як бачимо, ці слова вирвані з контексту, Тарас висловився геть по-іншому.

Богдан Беспалов про Тараса Тополю / Скриншот з телеграм-каналу блогера

Повне інтерв'ю з Тарасом Тополею читайте у матеріалі.

Згодом неправдиву інформацію прокоментувала й народна депутатка Мар'яна Безугла. У своєму телеграм-каналі вона присвятила допис черговим політичним інтригам, у якому й згадала Тараса Тополю. Жінка заявила, що лідер гурту АНТИТІЛА був одним із тих, хто лобіював нинішнього командувача Медичних сил ЗСУ Анатолія Казмірчука. Судячи з допису, Безугла доволі негативно ставиться до роботи військового лікаря та назвала його "паркетним генералом".

Тарасу Тополі з "культурного десанту", чи де він там служить, чи іде в політику, раджу не долучатися до інтриг, які й так вже призвели до плачевних наслідків, стагнації. Якби він дійсно боровся у фортеці Бахмут, то, можливо, не робив би таких речей,

– написала Мар'яна Безугла.

З повним текстом Безуглої можна ознайомитися ось тут:

Інтерв'ю Тараса Тополі трохи наробило шуму у мережі. Однак ця ситуація вкотре довела, що потрібно ретельно перевіряти будь-яку інформацію, адже все може вийти з-під контролю, якщо перекрутити чиїсь слова.