Відтак, шанувальники дізналися, який вигляд зараз має єдина донька виконавця. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Віктора Павліка.

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10 січня Христина відзначила день народження. Їй виповнилось 38 років.

Доню, вітаю,
– написав зірковий батько та показав їхню спільну світлину.

Віктор Павлік з донькою
Віктор Павлік з донькою / Скриншот з інстаграм-сторіс

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Що відомо про особисте життя Віктор Павліка

  • Співак був одружений чотири рази. Від першої дружини Лідії у нього є син Олександр, який зараз живе в США і має там музичну школу.
  • Другий шлюб співака зі Світланою тривав 8 років. У пари народилася донька Христина.
  • У шлюбі з третьою дружиною Ларисою Созаєвою народився син Павло, який трагічно помер від раку у 2020 році після двох років боротьби з хворобою.
  • Зараз Віктор Павлік одружений з Катериною Репяховою, яка молодша від нього на 28 років. Вона працює його концертним директором. У 2021 році в пари народився син Михайло.