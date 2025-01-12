Відтак, шанувальники дізналися, який вигляд зараз має єдина донька виконавця. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Віктора Павліка.
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10 січня Христина відзначила день народження. Їй виповнилось 38 років.
Доню, вітаю,
– написав зірковий батько та показав їхню спільну світлину.
Віктор Павлік з донькою / Скриншот з інстаграм-сторіс
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Що відомо про особисте життя Віктор Павліка
- Співак був одружений чотири рази. Від першої дружини Лідії у нього є син Олександр, який зараз живе в США і має там музичну школу.
- Другий шлюб співака зі Світланою тривав 8 років. У пари народилася донька Христина.
- У шлюбі з третьою дружиною Ларисою Созаєвою народився син Павло, який трагічно помер від раку у 2020 році після двох років боротьби з хворобою.
- Зараз Віктор Павлік одружений з Катериною Репяховою, яка молодша від нього на 28 років. Вона працює його концертним директором. У 2021 році в пари народився син Михайло.