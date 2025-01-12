Відтак, шанувальники дізналися, який вигляд зараз має єдина донька виконавця. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Віктора Павліка.

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10 січня Христина відзначила день народження. Їй виповнилось 38 років.

Доню, вітаю,

– написав зірковий батько та показав їхню спільну світлину.



Віктор Павлік з донькою / Скриншот з інстаграм-сторіс

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