Оскару нещодавно виповнилося сім місяців. Зірковий татусь в інстаграмі показав, як проводить час з малюком.

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Віталій поширив відео, де його син лежить на дивані у біло-червоній футболці та комбінезоні, а співак з ним грається, роблячи легку зарядку. Малюка це дуже тішить.

Віталій Козловський показав, як проводить час з сином вдома: дивіться відео онлайн

Що цікаво, у ролику можна почути новий трек Козловського, який називається "Сину". Саме в кліпі на цю пісню артист вперше показав обличчя первістка публіці.

Що відомо про Оскара Козловського