Оскару нещодавно виповнилося сім місяців. Зірковий татусь в інстаграмі показав, як проводить час з малюком.
Не пропустіть Відома акторка вийшла заміж за чоловіка, який старший на 12 років: перші кадри з весілля
Віталій поширив відео, де його син лежить на дивані у біло-червоній футболці та комбінезоні, а співак з ним грається, роблячи легку зарядку. Малюка це дуже тішить.
Віталій Козловський показав, як проводить час з сином вдома: дивіться відео онлайн
Що цікаво, у ролику можна почути новий трек Козловського, який називається "Сину". Саме в кліпі на цю пісню артист вперше показав обличчя первістка публіці.
Що відомо про Оскара Козловського
- Син відомого українського співака Віталія Козловського та його дружини Юлії з'явився на світ 25 лютого 2024 року.
- Подружжя вирішило повідомити радісну новину через два місяці після пологів, віддаючи перевагу приватності в перші тижні батьківства.
- Церемонія хрещення новонародженого відбулася навесні 2024 року в Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.