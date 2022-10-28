Шойгу доповів Путіну про завершення "часткової мобілізації"
Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу доповів кремлівському диктатору Владіміру Путіну про завершення так званої "часткової мобілізації". За його словами, нібито призвали 300 тисяч осіб і більше не планують.
Про це Шойгу заявив на зустрічі з Путіним 28 жовтня. Слова міністра оборони Росії цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.
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Що там наговорив Шойгу
Під час зустрічі з диктатором Сєргєй Шойгу заявив, що нібито 13 тисяч чоловіків пішли у лави російської армії добровільно. Тобто 13 тисяч людей добровільно пішли вбивати українців.
У Кремлі кажуть, що буцімто 82 тисячі мобілізованих після "проходження підготовки" вже на фронті, а ще 218 проходять навчання на полігонах. Тобто Шойгу каже, що мобілізували 300 тисяч осіб, бо нібито було заплановано з початку. А чому нібито? Тому що у Кремлі маніпулюють цифрами й часто їх беруть "з повітря".
Також той же Шойгу заявив, що середній вік мобілізованих становить нібито 35 років.
Але військкомати продовжуватимуть набирати людей – мовляв, будуть брати в армію тільки добровольців та тих, хто хоче проходити службу за контрактом. То ж, фактично, мобілізація може тривати й надалі, просто її називатимуть "хвилею добровольців".
Крім того, є ще один цікавий момент – про скасування мобілізації оголосили за кілька днів до початку осіннього призову строковиків, який розпочнеться з 1 листопада. За указом диктатора планують призвати 120 тисяч чоловіків. У Москві запевняють, що строковиків не відправлятимуть на війну, але заяви з Кремля вже надто часто не поєднуються з реальністю.
Так звана "часткова мобілізація" в Росії
На тлі провалів окупантів та шалених втрат 21 вересня диктатор Путін оголосив так звану "часткову мобілізацію". переконуючи, що призиватимуть лише людей з військовим досвідом та необхідними військовими спеціальностями. На практиці все працює зовсім по-іншому – повістки роздавали в окремих регіонах усім підряд, а чимало призваних скаржилися на відсутність екіпірування, харчування тощо.
Путін та Шойгу говорять про призов 300 тисяч осіб, але російські ЗМІ, які називають себе опозиційними, кажуть, що в указі Путіна насправді йдеться про призов мільйона громадян. Варто зазначити, що пункт указу диктатора про кількість мобілізованих так і не опублікований.
За понад місяць у Росії так і не придумали нормальної версії для пояснення причин мобілізації, адже правду там ніхто не збирається казати. А правда така, що окупанти зазнають колосальних втрат. Станом на 28 жовтня ворожа армія втратила майже 70 тисяч осіб, і це лише вбитими. Однак є ще й санітарні втрати, які зазвичай ще більші.
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