Шойгу та Герасимов можуть втратити посади: які ще наслідки матимуть події в Бєлгородщині

Бійці РДК та легіону "Свобода Росії" заявили про другий етап операції в Бєлгородській області. 1 червня там відбулася сутичка біля міста Шебекіно, де зафіксовано влучання в будівлю МВС. Усі ці події свідчать про неспроможність російського керівництва захистити своє населення та кордони. І зараз вони швидко вдаватимуться до різних заходів.

Про це 24 Каналу відзначив військовий експерт Роман Світан. Він пояснив як це зіграє на користь Україні.

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Прорахунки = кадрові перестановки

Росія хотіла захопити Київ за 3 дні і частину України. Утім, її плани з тріскотом провалилися, а всі залишки боєздатної армії наразі застрягли на лінії фронту. Таким чином декілька сотнень кілометрів російського кордону з Україною залишилися неприкриті, відзначив Світан. І максимум сили, які там залишися, – силовики та Росгвардія, що втікає лише від виду танку.

Ось такі прорахунки можуть призвести до кадрових перестановок. Думаю, можуть втратити свої посади і Шойгу, і Герасимов, бо треба буде на когось вішати дохлих собак, або росіян. Їх найближчим часом приберуть. Можливо, Мєзінцева піднімуть до рівні,

– припустив військовий експерт.

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Успіхи російських добровольців

Дії російських добровольців призводять до того, що окупанти змушені розтягнути свою армію і лінію фронту. А також перекидати боєздатні частини для охорони в райони проведення "операції зі звільнення". Роман Світан припускає, що незабаром така ситуація може бути в Курській, Брянській областях.

"Чим ширша географія, тим менш густіші війська на фронті. Тим легше нашим військам переходити до дій. Росіянам нікуди діватися – треба прикриватися, знімати з фронту та перекидати. Задача виконана: як мінімум окупанти розпиляють свою увагу. Можливо, протягом тижня може бути гаряча фаза", – додав він.

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