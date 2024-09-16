Потрібна не просто зброя: для чого Шойгу поїхав до КНДР

Днями Сєргєй Шойгу прибув до Північної Кореї, зустрівшись з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Цілком імовірно, що Росія домовлятиметься про нові поставки зброї. Але не зброєю єдиною.

Співпраця Росії та Північної Кореї дуже масштабувалась з початком повномасштабного вторгнення і масштаб зростатиме надалі. Детальніше про наміри Кремля у КНДР це 24 Каналу розповів політолог Олексій Буряченко.

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Для чого Шойгу поїхав у КНДР

Вже не вперше секретар Ради безпеки Росії Сєргєй Шойгу полетів до КНДР. Подейкують, що його візит має на меті запросити більше зброї у південнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Іншого приводу летіти до Північної Кореї просто немає. Разом з тим питання не лише в тому, що Путіну потрібні артилерійські снаряди та інша радянська зброя, воно є набагато ширшим. Поставивши міністром оборони економіста, Путін хотів перевести економіку на військові рейки. Але все виявилося не так просто,

– наголосив Олексій Буряченко.

Уже певний час у Росії є проблеми з об'ємами військово-промислового комплексу. Тож перед Кремлем постало питання: чиїм коштом збільшити об'єми виробництва або хоча б покривати поточні потреби. Тут у гру і вступає КНДР.

"Північну Корею вони хочуть використовувати як виробничий майданчик, тому що масштабувати такі виробництва у Росії для економіки Росії зараз дуже дорого. Вони не можуть платити контрактникам, у них є "гробові" заборгованості. Бачимо, що Курська операція настільки напружила російську економіку, що більш як місяць жодної реакції від Путіна навіть не було, – пояснив політолог.

Здавалося, що одразу після наступу ЗСУ Росія кине значні сили для захисту своєї території. Але, як виявилося, ні резервів, ні техніки, ні рівня економіки для цього просто не було.

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"Тому їм потрібно перенести частину виробничих потужностей, створити кооперацію з Північною Кореєю. Там все значно дешевше, туди можна загнати сировину і розмістити локалізоване виробництво. Північну Корею це абсолютно влаштовує", – зазначив Буряченко.

Політолог пояснив, що за таких умов частина виробництва назавжди залишиться на території КНДР. Крім того, Кім Чен Ин отримує усе, що хоче від Росії: починаючи військовими технологіями та завершуючи продуктами.