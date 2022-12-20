За десятки кілометрів від передової: де насправді "інспектував" Шойгу позиції окупантів

Нещодавно у Росії заявили про візит міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу на передові позиції російських окупантів. Однак вже через декілька днів з'ясувалося, що він був за десятки кілометрів від лінії фронту.

Про так званий візит Шойгу в на передову повідомили 18 грудня. У відомстві стверджують, буцімто він здійснив обліт районів дислокації військ і перевірив передові позиції російських підрозділів.

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Де насправді був Шойгу

Також один із головних військових злочинців Росії поспілкувався з російськими окупантами та "подякував особовому складу за зразкове виконання бойових завдань".

Однак проєкт GeoConfirmed встановив, що, попри заяви російського міністерства, на опублікованому відомством відео Шойгу знаходився в десятках кілометрів від передових позицій окупантів.

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Волонтери проєкту геолоціювали місця, які міністр оглядає з ілюмінатора вертольота. З'ясувалося, що окопи, які потрапили в об'єктив камер і над якими пролітав Шойгу, знаходяться на відстані 85 кілометрів від лінії фронту.



Шойгу був в Криму / Скриншот

Міністр оборони Росії перебував на півночі Криму, в районі міста Армянськ.

Шойгу приїхав в Мінськ