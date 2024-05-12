Шойгу піде у відставку: кого Путін пропонує призначити на його місце

У Кремлі 12 травня відбулися кадрові перестановки. Російський диктатор Владімір Путін вирішив замінити чинного очільника міноборони Сєргєя Шойгу.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Ці зміни відбувається у межах перепризначення російського уряду після того, як Путін "переміг у виборах президента Росії", передає 24 Канал.

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Путін вирішив замінити Шойгу у міноборони Росії

Російські пропагандисти розповіли, що Владімір Путін вже навіть обрав кандидатуру, яка має замінити Сєргєя Шойгу на посаді міністра оборони Росії. Російський диктатор запропонував Андрєя Бєлоусова, який до цього обіймав посаду першого заступника голови російського уряду.