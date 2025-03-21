Шойгу прилетів до КНДР: що цього разу він може просити в Кім Чен Ина

Відбулася зустріч секретаря Ради безпеки Росії Сєргєя Шойгу з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Під час переговорів сторони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час попередніх візитів президентів країн.

Окрему увагу під час візиту приділили темі України. Як розповів 24 Каналу військовий ЗСУ, журналіст та ведучий Єгор Чечеринда, перемовини також могли стосуватися збільшення постачання боєприпасів.

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Чого чекає КНДР від Росії

Росіянам потрібні боєприпаси радянського калібру для старої і нової російської техніки. Саме їх і виготовляють корейці. Також Шойгу міг просити про постачання балістичних ракет, наприклад, збільшення кількості КN-23, якими росіяни вже атакували Україну.

Можемо припустити, що у відповідь корейці проситимуть не лише харчі, адже раніше була інформація, що їм надавали борошно, пшеницю, але також про постачання певних ракетних технологій, які використовують для виготовлення ракет з ядерними боєголовками,

– зауважив Єгор Чечеринда.

Це становить пряму небезпеку для країн Тихоокеанського регіону, найперше Японії та Південної Кореї, які є головними союзниками Сполучених Штатів. Навіть якщо американська адміністрація хоче, щоб Європа сама гарантувала власну безпеку, то з Південною Кореєю та Японією США укладали угоди про гарантії захисту.

На відміну від КНДР ці країни не мають власної ядерної зброї. Тому я сподіваюся, що адміністрація Трампа дуже прискіпливо поставиться до співпраці росіян з північнокорейцями і до появи їхньої зброї та особового складу в Україні,

– підкреслив військовий ЗСУ.

Адже армія Північної Кореї одна з найбільших армій у світі, яка налічує 1 мільйон 280 тисяч особового складу. Це величезна сила, яка навіть більша, ніж армія Росії на поточний момент.