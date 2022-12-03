Шойгу прилетів до Білорусі на літаку Путіна та підписав договір про "військове співробітництво"

У суботу, 3 грудня, сервіс відстеження польотів авіасуден Flightradar24 зафіксував політ урядового літака Росії Ту-204. Це судно ще називають "повітряним штабом Путіна".

За інформацією білоруських ЗМІ, насправді на літаку кремлівського диктатора був міністр оборони Росії Сєргей Шойгу. Він прибув до Мінська на зустріч зі своїм білоруським колегою Віктором Хреніним, пише 24 канал.

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Яка мета зустрічі

Міністри обговорили питання "двостороннього військового та військово-технічного співробітництва". Шойгу та Хренін внесли зміни до російсько-білоруської угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

Варто зазначити, що останні зміни туди внесли ще 19 грудня 1997 року. За результатами зустрічі маріонетки Путіна і Лукашенка підписали відповідний Протокол між Республікою Білорусь та Росією про внесення змін.

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За оцінками різних фахівців, наразі на території Білорусі немає жодних ознак формування ударного угруповання. Попри це, процес його формування може початися і найближчим часом, і через кілька місяців тощо. Тому за цією ситуацією потрібно ретельно стежити.

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