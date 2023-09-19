Хоче отримати щось більше: яка мета візиту Шойгу до Тегерана

Російський міністр оборони Сєргєй Шойгу прилетів до столиці Ірану для зустрічі з військовим керівництвом країни. Москва знову клянчитиме зброю в Тегерана.

Росії бракує зброї та техніки, тож Кремль змушений просити про допомогу "країн-союзників", які підтримують агресора. Російський правозахисник Марк Фейгін пояснив 24 Каналу, навіщо Шойгу поїхав до Тегерана.

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Все залежить від позиції Пекіна

Іран вже допомагає Росії, адже постачає країні-агресору дрони-камікадзе "Шахеди". Фейгін припустив, що візит Шойгу пов'язаний зі спробою отримати балістичні ракети, про які давно йде мова.

Півтора місяця тому міністр оборони Росії їздив у Пхеньян, де його пишно приймали. Після цього очільник КНДР Кім Чен Ин приїжджав у Владивосток й зустрічався з бункерним диктатором Владіміром Путіним. Щоправда, невідомо, чи вдалося домовитися диктаторам про постачання зброї та боєприпасів.

І от Шойгу поїхав у новий візит. Ймовірно, Путін доручив або сам зголосився, однак у будь-якому разі обговорюватимуть питання військової співпраці. Ніяких інших питань між Тегераном і Москвою не може бути, поготів з візитом летить міністр оборони Росії,

– сказав російський правозахисник.

Проте у випадку з Іраном, так само як і з КНДР, важлива позиція Пекіна. І якщо у ситуації з Північною Кореєю позиція Китаю щодо передачі зброї буде вирішальною, то з Іраном теж Пекін має важелі впливу. Зокрема, Іран зобов'язаний Китаю за домовленості з Саудівською Аравією щодо миру.

"Якщо ми дійсно побачимо, що почалась військова співпраця і з'явилося іранське північнокорейське озброєння, то це означатиме й позицію Пекіна теж", – додав Фейгін.

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