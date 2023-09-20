Що Шойгу "забув" в Ірані: у ГУР розкрили мету його візиту

За версією Кремля, Сєргєй Шойгу нібито поїхав до Ірану "зміцнювати військове співробітництво". В ГУР назвали справжню причину візиту міністра оборони країни-агресорки.

Як зазначив представник ГУР МО Андрій Юсов, у світі залишилося не так багато країн, до яких може поїхати Сєргєй Шойгу та інші представники злочинного режиму Владіміра Путіна. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що у ГУР думають про поїздку Шойгу

Юсов нагадав, що зовсім нещодавно Росія була у G8, а посіпаки Путіна могли відвідувати значно більшу кількість країн. А тепер представників Кремля пускають у Білорусь, Іран та Північну Корею.

Український розвідник заявив, що голова міноборони країни-агресорки проситиме Тегеран про допомогу. За його словами, Росія розуміє, що їй буде бракувати власних потужностей та запасів для продовження масштабної війни проти нашої держави.

Представник ГУР також не підтвердив інформацію про отримання Росією балістичних ракет від Ірану. Він наголосив, що наразі таких даних немає.

Шойгу нещодавно сконфузився