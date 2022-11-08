Шойгу приїхав "в Україну", аби проінспектувати Суровікіна
Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу начебто приїжджав на окуповану територію України. Він проінспектував командний пункт окупантів на тимчасово окупованих територіях та заслухав доповідь генерала Сєргєя Суровікіна.
Про це повідомляють у міністерстві оборони Росії. Щоправда, жодних підтверджень, що нога Шойгу ступала саме на українську землю, традиційно нема. У міноборони Росії зазначають, що Шойгу заслухав доповідь Суровікіна щодо поточної обстановки, виконання бойових завдань, характеру дій українських військових, а також з питань забезпечення мобілізованих, пише 24 канал.
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Деталі про візит Шойгу
Міноборони Росії опублікувало відео з відвідуванням командного пункту, на якому Суровікін повідомляє Шойгу, але звуку в першій половині ролика немає. А також розмиті карти на стінах, екрани комп'ютерів та папери на столах.
У другій частині ролика, де з'являється звук, Шойгу вже вручає нагороди загарбникам. Пропагандисти повідомляють, що командний пункт розташований у так званій "зоні проведення спецоперації".
Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Владімір Путін розповів, скільки "мобіків" вже відправили в Україну. За його інформацією, близько 80 тисяч мобілізованих залучено у війні в Україні, з них близько 50 тисяч беруть участь у бойових діях.
"Мобіки" відмовляються воювати
Російські загарбники карають своїх же "мобіків", що відмовляються воювати. Зокрема, один з так званих таборів для мобілізованих облаштували в селі Завітне Бажання на Донеччині. Там утримують 21 солдата російської армії. Їх періодично заставляють копати бліндажі. Також мобілізованим погрожують розстрілом.
У Казані сотні "мобіків" влаштували бунт проти командира. Йому буквально влаштували коридор ганьби. Командира посилали та принижували.
"Мобіки" з Томської області також відмовляються воювати, росіяни вже понад два тижні ховаються у лісах Луганщини. Повернутися до частини вони не можуть, оскільки їм загрожує кримінальна справа про дезертирство через те, оскільки вони втекли з зони бойових дій.
Дружина одного з "мобіків" зі 55-тої гірської мотострілецької бригади розповіла, як її чоловіка кинуло командування в лісі під Сватовим. Вона звернулася до військкомату, але там заявили, що росіянин "зник безвісти".
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