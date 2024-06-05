Путін вигадав, чим ще буде займатись Шойгу: його призначили на нову посаду
Президент Росії нарешті вигадав чим має займатись колишній очільник ворожого міноборони Сєргєй Шойгу. Його призначили координатором у сфері оборонно-промислового комплексу.
Владімір Путін заявив, що секретар Ради безпеки Сєргєй Шойгу буде координатором роботи у сфері ОПК. Він також пояснив, що буде входити в його обов'язки, передає 24 Канал.
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Забезпечення міноборони Росії
Під час наради з російськими урядовцями Путін окреслив, чим має займатись Шойгу.
Потрібно врахувати та рентабельність виробництва, потрібно забезпечити надходження до Міноборони відповідної техніки, – сказав він.
Він наголосив на необхідності координатора такої роботи та сказав, що ним стане секретар Ради безпеки.
Путін також доручив уже до 5 червня визначитись із обсягами найбільш потрібних видів озброєнь.
Шойгу призначили секретарем Ради безпеки
- Диктатор Владімір Путін призначив Сєргєя Шойгу на нову посаду. Він буде секретарем Радбезу замість Ніколая Патрушева. Відповідну інформацію у Росії оприлюднили 12 травня. Ніколай Патрушев був секретарем Ради безпеки Росії з 12 травня 2008 року.
- Перед цим російський диктатор Владімір Путін звільнив Сєргєя Шойгу з посади міністра оборони Росії. На останній він працював з 6 листопада 2012 року, тобто 12 років.
- Про ймовірну відставку Шойгу заговорили після того, як у Росії арештували його заступника – Тимура Іванова.