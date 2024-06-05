Путін вигадав, чим ще буде займатись Шойгу: його призначили на нову посаду

Президент Росії нарешті вигадав чим має займатись колишній очільник ворожого міноборони Сєргєй Шойгу. Його призначили координатором у сфері оборонно-промислового комплексу.

Владімір Путін заявив, що секретар Ради безпеки Сєргєй Шойгу буде координатором роботи у сфері ОПК. Він також пояснив, що буде входити в його обов'язки, передає 24 Канал.

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Забезпечення міноборони Росії

Під час наради з російськими урядовцями Путін окреслив, чим має займатись Шойгу.

Потрібно врахувати та рентабельність виробництва, потрібно забезпечити надходження до Міноборони відповідної техніки, – сказав він.

Він наголосив на необхідності координатора такої роботи та сказав, що ним стане секретар Ради безпеки.

Путін також доручив уже до 5 червня визначитись із обсягами найбільш потрібних видів озброєнь.

Шойгу призначили секретарем Ради безпеки