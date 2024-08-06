На тлі повідомлень про напад на Ізраїль і постачання зброї: Шойгу відвідав Іран

Сєргєй Шойгу відвідав Іран на фоні звісток про постачання російської зброї Тегерану. Крім того, цей візит може передувати нападу Ірану на Ізраїль.

Цей візит ексміністра оборони Росії може свідчити про зміцнення військових зв'язків між Кремлем та Тегераном. За повідомленнями аналітиків, візит відбувається на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході.

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Близький Схід в очікуванні нової війни

Зустрічі Шойгу з іранськими військовими та політичними лідерами, зокрема з начальником штабу армії та новим президентом, вказують на інтенсифікацію двосторонніх відносин.

Ізраїльські медіа інформують про активну передачу Росією зброї Ірану. З-поміж іншого, йдеться про системи електронної боротьби та ракети типу "Іскандер".

Росія почала масове озброєння Ірану новою зброєю в очікуванні можливої ​​війни проти Ізраїлю. Передові системи РЕБ можуть пошкодити або вивести з ладу військові системи на відстані до 5 тисяч кілометрів,

– пише ізраїльське видання Channel 14.

За інформацією Axios, США серйозно стурбовані можливістю нападу Ірану на Ізраїль. Держсекретар Ентоні Блінкен обговорив цю загрозу з міністрами закордонних справ країн G7, наголошуючи на можливості атаки найближчими днями.

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Водночас адміністрація Джо Байдена запевняла Тель-Авів у підтримці, наголошуючи, що в разі агресії з боку Ірану, Ізраїль може розраховувати на американську військову допомогу.