24 збиті літаки за 5 днів: у мережі висміяли заяву Шойгу про "досягнення" нових "спецкомлексів"

У Росії на озброєнні нібито з'явився спеціальний комплекс із красномовною назвою "Балалайка", яким країна-агресорка нібито збила колосальну кількість українських літаків. Втім, у мережі не повірили у цю заяву, адже статистика виглядає дійсно захмарною.

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що ворожа армія днями збила 24 українські літаки за допомогою "спецкомплексів". Проте йому нагадали, що про знищення всього авіапарку України писали ще на початку повномасштабної війни, пише 24 Канал.

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24 літаки за 5 днів

Шойгу похвалився ""досягненнями" російської армії під час нагородження окупантів із підрозділів угрупування "Схід".

У нас з'явилися комплекси, які збили 24 літаки за п'ять днів,

– сказав він.

Йому не повірили навіть росіяни, які звикли сприймати повідомлення російської пропаганди за чисту монету. У мережі Шойгу порівняли із представником міноборони Ігорем Канашенковим, який відомий своїми легендарно брехливими звітами про перебіг "спецоперації".



Навіть росіяни висміяли Шойгу / Скриншот 24 Каналу

Статистика надто перебільшена

Також жителі Росії звернули увагу на те, цифри відверто захмарні, адже про знищення української авіації повідомляли ще у перші дні повномасштабної війни. До слова, на початку війни, згідно з довідником World Air Forces 2022, Україна мала 43 бойові МіГи та вісім навчально-бойових, тобто 52 літаки.



Статистика Шойгу нічим не підтверджена / Скриншот 24 Каналу

Шойгу не посилався на жодні підтвердження про збиття хоча б частини із заявлених літаків. Це теж не залишилось без уваги користувачів. Вони попросили підтвердити хоча б 10 із цих випадків.



У мережі висміяли заяву російського міністра оборони / Скриншот 24 Каналу

До слова, раніше російські пропагандисти писали, що ППО іноді збиває їхні власні літаки. Про це написали також у коментарях під дописом, у якому мовилось про збиття 24 одиниць української авіації.



Росіяни заявляють, що у статистиці є й їхні літаки / Скриншот 24 Каналу

Знищують муляжі

Росіяни не вірять своєму міністру оборони та зазначають, що їхні військові можуть збивати несправжні літаки, а їх копії. Раніше дійсно були повідомлення про такі випадки із іншими видами озброєнь. Не виключено, що ворог дійсно може додавати їх до статистики українських втрат, хоча насправді наші захисники нічого не втратили.



Ворог може нищити муляжі / Скриншот 24 Каналу

Навіть жителі Росії розуміють, що така статистика може існувати тільки на папері.



Росіяни "малюють" збиті російські літаки / Скриншот 24 Каналу

Українці не залишились осторонь

Звісно, в Україні таку заяву Сєргєя Шойгу не могли залишити без уваги. Таким чином главу ворожого міноборони висміяли з обох боків. Українці насамперед провели паралель із іншою тезою російської пропаганди: обіцянкою "захопити Київ за три дні".



Українці теж висміяли Шойгу / Скриншот телеграм-каналів

Також українці нагадали про повідомлення про знищену авіацію у перші дні війни. До того ж припустили, що Росія "знищила" саме винищувачі F-16, яких ще немає в Україні. Росіяни раніше писали про знищення техніки, якої ще не було на фронті.



Українці нагадали, що Росія вже "нищила" нашу авіацію / Скриншот телеграм-каналів

Крім цього, українці також наголосили, що з уламків цих нібито "збитих" літаків можна зробити в два рази більше нових.



Українці дуже винахідливі / Скриншот телеграм-каналів

Натомість Росія зазнає у війні колосальних втрат