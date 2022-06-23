Шойгу заявив про "термінову необхідність" зміцнити оборону Росії та Білорусі

У Москві 24 червня відбулась зустріч міністрів "оборони" Росії та Білорусі. Сергій Шойгу та Віктор Хренін обговорили співпрацю у межах двосторонньої оборонної підтримки так званих "союзних держав".

За словами Шойгу, нинішні обставини "диктують необхідність вживання термінових спільних заходів" щодо укріплення обороноздатності обидвох країн. Про це посіпака Путіна заявив російським пропагандистським ЗМІ після зустрічі з білоруським військовим високопосадовцем.

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Росія та Білорусь планують спільно й терміново "посилювати обороноздатність"

Зазначається, що у ході зустрічі очільники міністерств країн-агресорок обговорили воєнно-політичну ситуацію, питання військово-технічного співробітництва між відомствами двох країн, підготовку до спільних оперативних навчань під назвою "Щит союзу – 2023", а також питання так званого "патріотичного виховання" молоді.

"Щит союзу – 2023" – масштабна програма російсько-білоруських військових навчань, оголошена восени 2021 року, напередодні широкомасштабного нападу Росії на Україну. Мовиться про співпрацю Росії та Білорусі у галузях радіаційного, хімічного та біологічного "захисту", радіоелектронної боротьби, топогеодезичного та навігаційного забезпечення.

Додамо, що після зустрічі з Хреніним, Шойгу дав коментар російському пропагандистському ЗМІ, у якому наголосив на необхідності укріплення "обороноздатності" при нинішніх обставинах.

Обставини диктують необхідність вживання термінових спільних заходів з укріплення обороноздатності "союзної держави", підвищення боєготовності регіонального угруповання військ та єдиної регіональної системи протиповітряної оборони,

– заявив Шойгу.

Російський міністр підкреслив, що такі дії стають "все більш актуальними", і Росія готова надати підтримку "білоруським друзям".

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До слова, актуальність таких дій й справді посилюється, адже серія "бавовни" у Росії продовжується. Так звані "хлопки" на території країни-агресорки й далі лунають:

Під Москвою 23 червня спалахнув завод з виготовлення фарб. Унаслідок інциденту обвалився дах будівлі – там було 10 місткостей з легкозаймистими речовинами.

Тим часом у Бурятії виникли перебої з електроенергією – на Гусиноозерській ГРЕС виникла аварія. В Улан-Уде унаслідок інциденту припинили свій рух трамваї та перестали працювати світлофори.

Днями раніше у Брянській області палала військова частина. Унаслідок пожежі згоріло багато російської техніки, яка, ймовірно, ремонтувалася після бойових дій в Україні.

Неподалік Москви, у Сергієвому Посаді, пожежа трапилась на території оптико-механічного заводу – з-поміж іншого, там виготовлялась і військова оптика.

Загорівся нещодавно й Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області, який пов'язують з дружиною Віктора Медведчука. На одному з оприлюднених відео видно, що НПЗ атакував невідомий безпілотник.

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