Полювання на Шойгу розпочалося: чому він став невигідним іншим вежам Кремля

Думаю, вже всі читали про проблеми низки близьких Шойгу функціонерів міністерства оборони Росії. Затримання заступника міністра Тимура Іванова – обшуки у персон такого розряду неможливі без дозволу Путіна та Патрушева. Значить, є ймовірність заміни міністра оборони? Не факт, річ в іншому.

Вежі Кремля і все, що про них треба знати

Для розуміння ситуації зроблю невеликий екскурс до історії політичних еліт.

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До 2024 року Владімір Путін забезпечував собі владу завдяки постійній конкуренції та балансу інтересів між кількома групами еліт, так званими "вежами Кремля". Причому жодна з них не мала повного набору ресурсів для самостійного перехоплення та утримання влади. Мовиться про:

економічну базу – наявність "власних" фінансів, матеріальних ресурсів у масштабах, більших, ніж необхідно на фінансування "профільної" діяльності групи, можливість захистити свою "економічну складову" від зазіхань інших груп (замкнутість системи);

силовий блок – згаданий вище захист активів, фінансової складової, вплив на слідчі органи та наявність підконтрольних озброєних підрозділів (можливо як власна служба безпеки у великому обсязі, так і ПВК або "свої" люди у ФСБ, МО, РГ)

політичний блок – наявність підконтрольних депутатів Держдуми, своїх політичних проєктів, які можуть увійти в Думу;

регіони – кількість підконтрольних губернаторів у суб'єктах федерації, наявність місцевих політичних проєктів;

медіа – власні чи підконтрольні інформаційні ресурси з охопленням 5 мільйонів і більше.

кадри – мовиться про систему підбору та підготовки кадрів для участі у політичній активності чи управлінні державою.

Усередині груп є свої лінії напруженості та конкуренція. Та сама відсутність повного набору ресурсів, але вже для внутрішньогрупової боротьби. У "вежі силовиків" особливо, оскільки там є щонайменше 4 групи (відомства), які жорстко конкурують, та інтереси (ставленики) інших веж на керівних посадах. Наприклад, у Федеральній службі виконання покарань, Слідкомі, Прокуратурі, ФСБ.

Зараз Путін вистоює умовний "неоцаризм". У новій системі роль "веж" дещо знижується, зате з'являється чітко окреслене близьке коло. Я їх називав "бояри". Загальна суть у тому, що крім конкуренції "веж" (а їхня роль поступово знижуватиметься) виникає нова лінія конкуренції між "боярами". Де кожен із них також прагнутиме отримати максимальний набір ресурсів. На всякий випадок.

Як Шойгу посилив свій вплив та рейтинг у Росії

Тут оцінімо процеси навколо міністерства оборони Росії.

1. Африканський ресурс. Активність на Африканському континенті переформатується зі створенням "Африканського корпусу". Він перехоплює значну частину відповідальності структур ПВК "Вагнера", але також займатиметься гуманітарними та бізнес-проєктами. Тобто з'являється така собі військова корпорація. На її чолі стоять люди з головного управління генштабу, причому ті, хто активно співпрацював з Євгєнієм Пригожиним. Але формально це все ж таки міністерство оборони й міністр може спробувати (за вдалого для себе збігу обставин) перехопити вплив над напрямом.

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2. Виплати учасникам війни від міністерства оборони. Мовиться не лише про зарплати чи "бойові", а й про "гробові" виплати. Простіше кажучи у відомства Шойгу з'являються гроші, які можна активно роздавати "звичайним громадянам". Якщо ти "годуєш" громадян, твій вплив на політичні процеси зростає.

3. Будівництво. Структури МО відповідають за будівництво військових містечок (а це сім'ї офіцерів та контрактників) для створюваних підрозділів. Окрім цього, зараз вони будують у прикордонних областях та на окупованих територіях оборонні споруди, житло та об'єкти інфраструктури. Щобільше, завдяки "військовій темі" будівельники-партнери Шойгу різко активізувалися в Криму та "відвоювали" втрачені раніше частки місцевого будівельного ринку.

Тобто Шойгу, який сьогодні, безсумнівно, претендує на роль "боярина" отримує колосальний ресурс. Насамперед політичний. Адже саме його відомство своїми виплатами дозволяє значній частині сімей різко покращити якість життя. Його відомство відповідає за житло за програмами переселення і його ж відомство дає роботу на будівництві. До всього цього Шойгу може спробувати отримати у своє розпорядження й Африку.

Таке посилення, природно, не надто до душі конкурентам з інших "веж" та конкурентам серед силовиків. У першу чергу Патрушеву, який вже отримав "боярський статус", і його давньому товаришеві Сєргєю Чемезову.

Як конкуренти "прибиратимуть" Шойгу

Що вони можуть зробити? Атакувати Шойгу недоцільно – він надто публічний і поки що птах високого польоту. Шойгу можна зробити цапом-відбувайлом після війни, списавши на нього всі проблеми та невдачі. А сьогодні не можна допустити його посилення, зокрема фінансового.

Значить, треба бити по заступниках. Підтвердженням цього є повідомлення про затримання та обшуки саме у "будівельників". Список вражає. До нього входять такі підрядники МО як "Олімпбуд", "Будпроєкт", "Олімпсітібуд", щонайменше десяток невеликих регіональних компаній. І, нарешті, "Військово-будівельна компанія", де керівником наглядової ради є сам Шойгу.

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Атака ведеться структурами ФСБ (дякую Патрушеву), Слідкому (а це вже Чемезов) і навіть щодо дрібних фірм МВС (а це вже сфера Віктора Золотова). Одним словом, відразу кілька "бояр" вирішили присадити колегу, який "зірвався". Б'ють не по ньому, а по оточенню.

Чи добиватимуть? А ось тут треба стежити за долею Тетяни Шевцової, яка відповідає за фінансовий напрямок у міністерстві оборони. Ну і за поведінкою Юнус-Бека Євкурова, який займається "Африканським корпусом". Чим далі цей генерал буде від Шойгу, тим гіршими будуть справи у міністра.