Запахло смаженим: Пригожин відмовляється підписати контракт з Шойгу

Міністр оборони Сєргєй Шойгу підписав наказ, що зобов'язує бійців ПВК "Вагнера" підписати контракти з його відомством. Однак ватажок приватної військової компанії Євген Пригожин констатував, що його найманці та зеки не будуть виконувати цей наказ.

На рівні законодавства в Росії досі не закріплений статус ПВК. Ба більше, діяльність таких організацій є незаконною, тому Шойгу довелось видати наказ, який зобов'язує найманців таких компаній підписати контракти з Міноборони. Цікаво, що в документі вони найменуються "добровольцями" – це дозволяє Пригожину не віддавати своїх вояків Кремлю.

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Як Пригожин вирішив "поставити на місце" Шойгу

За словами лідера "Вагнера", ті накази та укази, які віддає Шойгу, поширюються винятково на співробітників Міністерства оборони та військовослужбовців їхнього відомства.

ПВК "Вагнер" не підписуватиме жодних контрактів із Шойгу. ПВК "Вагнер" органічно вбудована у загальну систему, ПВК "Вагнер" узгодить свої дії з генералами праворуч, ліворуч, з командирами підрозділів, має глибокий досвід і є високоефективною структурою,

– констатував Пригожин.

Окрім того, він назвав військові частини російської армії неефективними, на відміну від підрозділів "Вагнера", а самого Шойгу поганим управлінцем.

Водночас Пригожин заявив, що через цей наказ може припинитися виділення "Вагнеру" озброєння та боєприпасів: "Розберемося, як то кажуть, коли грім гримне, вдадуться та принесуть озброєння та боєприпаси з проханням про допомогу", – сказав він.

Найманці "Вагнера" зібралися у Бєлгород

Згадаємо, що не так давно радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк коментував слова Пригожина про те, що у разі бездіяльності Міноборони Росії він відправить своїх найманців "врегульовувати ситуацію" на Бєлгородщині.

Зазначимо, що останніми тижнями в цьому західному регіоні ворожої держави то "бавовна" зацвіте, то справжні добровольці-патріоти рейд влаштують. Себто дуже неспокійно в Бєлгородської області – є навіть ризик громадянської війни.

Як зазначив Подоляк, якщо Пригожин візьме під контроль цю область, то це означатиме, що вона уже буде не під контролем Росії. До того ж ватажок групи "Вагнера" фактично повністю собі забрав монополію на насилля у держави.

Пригожин визнав, що ПВК "Вагнер" підпорядковується "верховному головнокомандувачу" – тобто Путіну. Разом з тим, за його словами, дії батальйону допомагає координувати генерал Сєргєй Суровікін.